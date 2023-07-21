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Трансферы

Сегодня, 03:46

Тренер «Аталанты» Гасперини оценил Хейлунда в 100 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Расмусу Хейлунду.

«Я не знаю, останется Хейлунд или уйдет, но я надеюсь, что клуб оценит его в 80, 90 или 100 миллионов евро. Расмус — один из лучших, если не лучший молодой нападающий в Европе», — сказал он Sky.

В прошлом сезоне 20-летний Хейлунд в 32 матчах серии А забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Джан Пьеро Гасперини
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