В агентстве Даниэла Жуниора подтвердили, что футболист может покинуть «Ахмат»

В агентстве Websoccer do Brasil, представляющем интересы полузащитника «Ахмата» Даниэла Жуниора, сообщили, что футболист может покинуть грозненский клуб этой зимой.

Ранее об этом сообщал журналист Самуэль Венансио.

«Даниэл может покинуть «Ахмат»? Это правда», — сказали «СЭ» в агентстве.

«Ахмат» арендовал Даниэла Жуниора у «Крузейро» в сентябре 2023 года. В сезоне-2023/24 21-летний бразилец провел за грозненцев 7 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.