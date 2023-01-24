В «Црвене Звезде» отказались комментировать новость об интересе к Коваленко

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела отреагировал на новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко интересен сербскому клубу.

«Црвена Звезда» следит за Александром Коваленко? Не хочется комментировать слухи", — приводит слова Мркела Sport24.

На данный момент 19-летний хавбек выступает за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».

В текущем сезоне Коваленко провел за самарскую команду 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро.