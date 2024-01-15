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Сегодня, 18:48

В «Пари НН» сообщили о финальной стадии переговоров по трансферу Севикяна в «Ференцварош»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника нижегородцев Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

Ранее в «Пари НН» сообщили, что окончательное решение о переходе игрока сборной Армении в венгерский клуб будет принято после медицинского осмотра.

«Севикян еще не прошел медосмотр в «Ференцвароше». Идут переговоры между клубами, они на финальной стадии. Сейчас Эдгар находится в расположении «Пари НН». Будет переход до конца недели? Мне тяжело что-то спрогнозировать, мы делаем все оперативно, в процессуальных вещах зависит от «Ференцвароша». Что заходит к нам по этой теме, мы быстро прорабатываем и даем свой ответ», — приводит слова функционера Metaratings.ru.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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