Вегхорст подпишет контракт с «Хоффенхаймом»

Форвард «Бернли» Ваут Вегхорст перейдет в «Хоффенхайм» на правах аренды, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что 30-летний голландец может перейти в «Рому».

В минувшем сезоне Вегхорст провел в аренде у «Бешикташа» и «Манчестер Юнайтед». В общей сложности на его счету 49 матчей, в которых он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. В составе «МЮ» форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 игре.