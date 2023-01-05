Защитник Блинд перешел в «Баварию»

«Бавария» объявила о подписании нидерландского защитника Дэйли Блинда, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Игрок перешел в немецкую команду на правах свободного агента. Стороны согласовали контракт до конца сезона-2022/23.

27 декабря 32-летний защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Аяксом». Он выступал в составе амстердамского клуба с 2008 по 2014 год и с 2018 по 2022 год. Он провел за клуб 333 матча и забил 13 голов.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.