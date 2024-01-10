Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:31

Защитник «Униона» Бонуччи переходит в «Фенербахче»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Леонардо Бонуччи.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник «Униона» и сборной Италии Леонардо Бонуччи переходит в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 10 января защитник сборной Италии подпишет краткосрочное соглашение с «Фенербахче» до июня 2024 года, по которому заработает 1,3 миллиона евро. «Унион» получит компенсацию от турецкого клуба за расторжение контракта.

36-летний Бонуччи выступал за «Унион» с сентября 2023 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне он провел 11 матчей за берлинскую команду во всех турнирах и отметился 1 голом.

Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Фенербахче
0
Читайте также
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Винисиус может уйти из «Реала» в случае, если клуб подпишет Мбаппе