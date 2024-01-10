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Сегодня, 09:51

Винисиус может уйти из «Реала» в случае, если клуб подпишет Мбаппе

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб в случае, если мадридцы подпишут форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает OK Diario.

Ранее издание FootMercato сообщило, что «Реал» достиг с Мбаппе полного соглашения о переходе.

«Если придет Мбаппе, то кому-то придется обязательно покинуть «Реал», так как клубу нужно зарабатывать деньги. Речь идет о Винисиусе, потому что это игрок, за которого можно было бы получить много денег», — цитирует журналиста Эдуардо Инда OK Diario.

В этом сезоне 25-летний Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», в которых забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с французской командой истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

23-летний Винисиус Жуниор в этом сезоне провел за «Реал» 14 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт бразильского игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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