«Зенит» объявил о преходе Нино из «Флуминенсе»

«Зенит» на официальном сайте объявил о переходе из «Флуминенсе» защитника Нино. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан до 2028 года.

«Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.