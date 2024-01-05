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Сегодня, 00:16

«Зенит» объявил о преходе Нино из «Флуминенсе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Нино и Фелипе Мело.
Фото Reuters
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«Зенит» на официальном сайте объявил о переходе из «Флуминенсе» защитника Нино. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан до 2028 года.

«Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Нино (Зенит)
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