Хендерсон сбежал из Саудовской Аравии в «Аякс», Ройс покинет Дортмунд, «Вольфсбург» следит за Бонгондой

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Хендерсон перешел в «Аякс»

33-летний полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон официально стал игроком «Аякса» — трансфер подтвердил голландский клуб. Контракт подписан сроком на 2 года, англичанин будет выступать за новую команду под 6-м номером. Ранее сообщалось, что Хендерсон покинул Саудовскую Аравию из-за недовольства климатом, посещаемостью и условиями жизни в стране.

Ройс может уйти из «Боруссии»

По данным Bild, контракт 34-летнего полузащитника Марко Ройса с дортмундской «Боруссией», который истекает в конце сезона, вряд ли будет продлен. Основным местом продолжения карьеры считается «Боруссия» из Менхенгладбаха — там хотят усилиться опытным игроком атаки. Ройс уже выступал за эту команду в период с 2009 по 2012 год.

Марко Ройс. Фото AFP

Киммих интересен «Ньюкаслу»

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщил, что «Ньюкасл» сделал запрос по трансферу 28-летнего полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Мюнхенцы готовы к переговорам, однако футболист не хочет уходить зимой — но при этом готов рассмотреть переход летом. Контракт Киммиха действует до 2025 года.

Йозуа Киммих. Фото Reuters

Бензема остается в «Аль-Иттихаде»

Авторитетное французское издание L`Equipe сообщает, что появившиеся ранее слухи о желании 36-летнего форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема покинуть клуб, теперь недействительны. Нападающий останется в команде и совсем скоро прибудет в Саудовскую Аравию из Франции, где находился последние недели. Бензема не посещал несколько тренировок, но официально это объясняется тем, что он не смог вылететь вовремя из-за урагана.

Карим Бензема. Фото AFP

За Бонгондой следят европейские клубы

По информации издания AfricaFoot, 28-летний футболист «Спартака» Тео Бонгонда заинтересовал европейские клубы. Сообщается, что за его игрой следят на Кубке Африки, где Бонгонда представляет Демократическую Республику Конго. Среди заинтересованных клубов отмечают «Вольфсбург», а также неназванные итальянские, французские, бельгийские и турецкие команды.

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