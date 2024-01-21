Модрич покинет «Реал», саудовцы готовят 2 миллиарда евро на трансферы, Тикнизян уедет в Европу?

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Журналист Бен Джейкобс сообщил о том, что клубы Саудовской Аравии летом могут потратить на трансферы около 2 миллиардов евро — в два раза больше, чем в прошлом году. Приоритетными целями на этот раз станут молодые игроки, однако новые звезды тоже планируются — в частности 31-летний Мохамед Салах и 32-летний Кевин де Брейне.
По данным Relevo, летом 38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич покинет клуб. Контракт хорвата истекает в конце сезона, и в «Мадриде» считают, что возраст уже сказывается на его возможностях. Вероятно, Модричу устроят красивые проводы.
Сразу два бразильских футболиста из команды Семака могут уехать из Санкт-Петербург. Издание Meu Timao сообщило о том, что 22-летний полузащитник Мантуан хочет сменить обстановку из-за прихода Артура — игрок может вернуться в «Коринтианс» на правах аренды.
Также, по данным журналиста Диогу Росси, в РПЛ не останется 24-летний полузащитник Ду Кейрос — им интересуется «Гремио» и еще три неназванных клуба. «Зенит» уже получил предложение о годичной аренде.
По данным Metaratings, этой зимой сразу три европейских клуба проявили интерес к 24-летнему защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Речь о «Лацио», «Болонье» и «Севилье». Однако железнодорожники пока не получали официальных предложений.
По информации издания Bild, 20-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц интересен сразу нескольким топ-клубам. Футболист, чью стоимость Transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро, может перейти в «Манчестер Сити», «Реал» или «Баварию». Контракт Виртца с клубом из Леверкузена действует до 2027 года.
• Издание Tutto Salernitana сообщило, что 33-летний нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли может вернуться в серию А — в клуб «Салернитана»;
• По данным Sky Germany, «МЮ» нацелен на трансфер 21-летнего форварда «Аякса» Брайана Бобби. Футболист уже работал с тренером «дьяволов» тен Хагом, также летом его уже пытались перевезти в Манчестер.