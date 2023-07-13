Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

Бонгонда в «Спартаке», Кузяев — в «Гавре», «Динамо» продало Шиманьски и ведет переговоры с «Фейеноордом» по Захаряну

Артем Белинин
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Трансферы и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Бонгонда — официально в «Спартаке»

Новости о том, что красно-белые подписали 27-летнего вингера «Кадиса», ходили давно. 12 июля в соцсетях «Спартака» появилось официальное подтверждение — Тео Бонгонда подписал с москвичами контракт на три года. Его бывший клуб получит минимум 7 миллионов евро, еще три могут прилететь бонусами.

«Тео, как и Хесус Медина, — это игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции и способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев. Гильермо Абаскаль наблюдал за матчами Тео в составе «Кадиса» живьем. Изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге. К слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонды мы получаем качественного левоногого правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре «Спартака» в атаке и будет как можно чаще радовать наших болельщиков. Добро пожаловать!» — так высказался о новичке спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт.

Кузяев нашел клуб в Европе

Вторая попытка уехать в Европу у Далера Кузяева вышла гораздо успешнее первой. На этот раз 30-летний полузащитник все же подписал контракт с европейским клубом — правда, выбор у Далера получился интересный. Кузяев продолжит карьеру во французском «Гавре», только-только вернувшемся в лигу 1. Контракт с новой командой рассчитан на два года.

Далер Кузяев. Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева

«Динамо» продало Шиманьски

Московский клуб на своем сайте официально сообщил, что переговоры с «Фенербахче» по трансферу Себастьяна Шиманьски прошли успешно. По данным издания Aksam, 24-летний польский полузащитник обошелся турецкому клубу в 14 миллионов евро. Контракт Шиманьски рассчитан на четыре года, футболист будет получать 2,5 миллиона евро за сезон.

Вендел возвращается в «Зенит»

Вендел возвращается в расположение «Зенита» — напомним, последние недели 25-летний полузащитник занимался поисками нового клуба. Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев на вопрос о том, в Питер ли летит сейчас Вендел, ответил лаконично: «А куда же еще?»

Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На Захаряна нашелся покупатель

По данным «СЭ», «Динамо» все же может отправить Арсена Захаряна в Европу — за 20-летним полузащитником пришел «Фейеноорд». Нидерландский клуб готов предложить за футболиста 8 миллионов евро, однако москвичи хотят не меньше 15 — из-за этого сделка продвигается медленно. Однако на «Динамо» дополнительно давит истекающий в 2024 году контракт Захаряна, так что есть вероятность, что трансфер все же состоится: по слухам, Арсен не намерен продлевать соглашение.

Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что еще интересного на трансферном рынке:

  • «Барселона» подписала «нового Роналдо», им в испанской прессе уже назначили 18-летнего форварда Витора Роке. Талантливый бразилец обошелся каталонцам в 40 миллионов евро, еще 34 бывший клуб Роке может получить бонусами. Форвард присоединится к «Барселоне» через год.

  • По данным Goal, в борьбу за Харри Кейна вступил «ПСЖ» и предложил «Тоттенхэму» за 29-летнего форварда 100 миллионов евро. Впрочем, по данным Bild, парижане практически сразу вышли из игры — Харри не рассматривает иных вариантов кроме «Баварии» и ждет, когда предложение мюнхенцев устроит владельца «шпор» Леви.

Арсен Захарян
Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева