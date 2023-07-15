«Динамо» нацелился на игрока сборной Мексики, «Челси» хочет подписать Неймара, «Арсенал» купил защитника «Аякса»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Динамо» хочет подписать Чавеса из «Пачуки»

Московское «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров с «Пачукой» по трансферу мексиканского хавбека Луиса Чавеса. По данным издания АМ, 27-летний игрок заинтересован в том, чтобы переехать в Европу, но клубы пока не договорились о сделке.

На игрока сборной Мексики также претендует «Монтеррей», но приоритет Чавеса — отъезд из мексиканской лиги. Хавбек к 27 годам ни разу не уезжал из родной страны и всю карьеру выступал в местном чемпионате за «Пачуку» и «Тихуану».

В начале июля сообщалось, что мексиканца предлагали «Спартаку» за сумму в районе 8-9 миллионов евро, но красно-белые отказались от этого варианта. Transfermarkt оценивает Чавеса в 8 миллионов евро.

Б оэ ли хочет подписать Неймара в «Челси»

По данным издания Le Parisien, «Челси» следит за ситуацией вокруг Неймара и думают о приобретении бразильца у «ПСЖ». Владелец клуба Тодд Боэли хочет подписать звездного игрока в свой состав — лондонцы уже направили запрос в парижский клуб по поводу потенциального трансфера.

Хотя в «ПСЖ» могут отказаться от продажи 31-летнего бразильца: ранее клуб расстался с Лео Месси и может продать Килиана Мбаппе, поэтому терять еще одну звезду в Париже не готовы.

Свою роль может сыграть и фактор тренера. Ранее «ПСЖ» возглавил Луис Энрике, с которым у Неймара теплые отношения со времен совместной работы в «Барселоне». Тренер готов строить команду вокруг бразильской звезды, поэтому игрок не горит желанием покидать Париж.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Бенжамен Павар. Фото Global Look Press

Павар интересен «Манчестер Сити», «МЮ» и «Ювентусу»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар близок к трансферу из «Баварии». По данным инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний француз интересен «Манчестер Сити», поскольку чемпионы Англии этим летом могут потерять Кайла Уокера. На этот случай Пеп Гвардиола считает Павара приоритетным вариантом в качестве замены.

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг добавляет: у Павара есть варианты с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом», чьи предложения более конкретные. Манкунианцы уже провели с игроком переговоры о его переходе.

Сам Павар летом твердо намерен уйти: в мае сообщалось, что француз проинформировал руководство «Баварии» и своем желании. Его контракт истекает следующим летом и продлевать соглашение он не будет. Отметим, что пока «Бавария» не получала официальных предложений о трансфере защитника.

Юрриен Тимбер. Фото Global Look Press

«Арсенал» подписал Тимбера из «Аякса». Следующий трансфер — Райс

Лондонский «Арсенал» продолжает укреплять состав перед новым сезоном: очередным новичком команды Микеля Артеты стал защитник «Аякса» Юрриен Тимбер.

По данным инсайдеров, за трансфер 22-летнего голландца «Арсенал» заплатит 40 миллионов евро, а еще 5 миллионов «Аякс» получит в виде бонусов. Срок контракта клуб не объявил, но сообщается о долгосрочном соглашении.

«Очевидно, что «Арсенал» — большой клуб, поэтому моей первой реакцией была радость. Я помню, как мой агент звонил мне. Сначала я не мог в это поверить, но я был очень, очень счастлив», — заявил Тимбер после подписания контракта.

Ранее лондонцы подписали Кая Хавертца из «Челси», а теперь близки к третьему крупному трансферу. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Деклан Райс в пятницу должен оформить переход в «Арсенал» из «Вест Хэма», а сделка составит 120 миллионов фунтов. Сага близка к завершению.

Другой инсайдер Саймон Коллингс добавляет: игрок уже прибыл в Англию для подписания контракта, трансфер будет оформлен в ближайшие сутки. «Арсенал» намерен подписать Райса до отъезда в США на предсезонное турне, куда команда отправится в это воскресенье.

Опенда перешел в «РБ Лейпциг»

Звезда «Ланса» Лоис Опенда стал новичком «РБ Лейпциг». 23-летний бельгийский нападающий подписал с немецким клубом контракт на 5 лет.

По данным L'Equipe, трансфер обошелся в 43-46 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 6 миллионов евро. Это рекордная покупка для «РБ Лейпциг» и самая крупная продажа в истории «Ланса».

Опенда в прошедшем сезоне Лиги 1 стал лучшим бомбардиром «Ланса», забив 21 гол в 38 матчах.

Тадич покинул «Аякс» после пяти сезонов в клубе

Капитан «Аякса» Душан Тадич принял решение покинуть «Аякс». Клуб объявил о том, что принял запрос 34-летнего серба о расторжении контракта, хотя договор действовал до лета 2024-го.

По данным издания De Telegraaf, Тадич был недоволен составом команды и трансферной политикой клуба. Серб был последним игроком в составе «Аякса», который играл в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2018/19.

«Решение уйти из клуба было очень сложно принять. Но я верю в то, что подходящий момент настал. Думаю, что не только я, но и клуб должен начать новую жизнь», — говорится в обращении Тадича.

Где продолжит карьеру футболист — пока неизвестно. Зимой игроком предметно интересовалась «Рома», но тогда трансфер сорвался.