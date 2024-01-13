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Сегодня, 08:25

«Ростов» подписал Роналдо, еще один россиянин в «Гавре», новая суперпокупка «Челси»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Роналдо.
Фото ФК «Левски», Telegram
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Барселона» может купить Гимараэса

По данным Mundo Deportivo, каталонцы следят за ситуацией в «Ньюкасле» — англичане, возможно, будут вынуждены продавать футболистов из-за больших трат.

«Барселону» интересует Бруно Гимараэс — трансфер 26-летнего полузащитника оценивается ориентировочно в 80 миллионов евро, несмотря на отступные в 116 миллионов.

Бруно Гимараэс.
Фото Reuters

Сообщается, что сине-гранатовые попробуют расплатиться комбинированным способом — деньгами и своими футболистами.

Роналдо перешел в «Ростов»

Южане на своих официальных ресурсах сообщили, что 23-летний бразильский нападающий Роналдо присоединился к команде. Бывший клуб футболиста — «Левски» — получил компенсацию в 2 миллиона евро. Контракт заключен на четыре с половиной года.

Круговой может покинуть РПЛ

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что 25-летний защитник «Зенита» Данил Круговой может покинуть Санкт-Петербург. Среди вариантов называются «Гавр» (там сейчас играет экс-футболист «Зенита» Далер Кузяев), ЦСКА, а также «Динамо».

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«Челси» хочет Фергюсона

По информации Evening Standard, «Челси» намерен приобрести у «Брайтона» 19-летнего нападающего Эвана Фергюсона.

Как сообщило издание, «чайки» не хотят продавать одного из своих лидеров и будут против трансфера. Синие смогут совершить сделку только за очень большие деньги — порядка 100 миллионов евро.

Эван Фергюсон.
Фото Reuters

Также издание считает, что одна из причин интереса к Фергюсону со стороны «Челси» — его зарплата. По мнению функционеров лондонцев, расходы на ирландца будут в два раза ниже, чем на Виктора Осимхена или Айвана Тони.

Интересно, что за три трансферных окна «Челси» уже заплатил «Брайтону» порядка 200 миллионов евро.

«Бавария» нашла защитника

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Баварию» привлек 23-летний правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ. Турецкий клуб в курсе интереса и готов расстаться с игроком примерно за 25 миллионов евро. Аренда турков не устраивает — они согласны только на продажу.

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Что еще происходит на трансферном рынке:

По информации издания DeadlineDeadLive, некоторые руководители «Реала» больше заинтересованы в Викторе Осимхене, чем в Килиане Мбаппе. От кандидатуры француза могут отказаться.

Издание Diario Sport сообщило, что 28-летний опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья мечтает о «Барселоне». Каталонцы тоже заинтересованы в игроке, но у них нет на него денег — интересно, что летом игрока практически купила «Бавария».

Данил Круговой
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ростов
ФК Челси
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