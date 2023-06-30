Черышев покинет «Венецию», «МЮ» подписал Маунта, «Реал» близок к трансферу Мбаппе

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Как стало известно «СЭ», этим летом «Венеция» может расстаться с 32-летним российским хавбеком. При этом контракт Дениса истекает в июне следующего года.
В сезоне-2023/24 клуб ставит задачу вернуться в серию А — в прошедшем чемпионате он финишировал в серии В на 8-м месте, а в плей-офф за повышение в классе уступил в первом раунде «Кальяри» (1:2).
Не исключено, что главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли, входивший в круг кандидатов на аналогичную должность в «Вероне», в ближайшее время продлит договор на два или три года. Действующее соглашение рассчитано до начала июля 2024-го.
Стали известны детали интереса к игрокам «Зенита» со стороны итальянских клубов.
Как сообщил «СЭ» источник, близкий к «Роме», клуб из столицы Италии не рассматривал вариант приобретения у «Зенита» 25-летнего полузащитника Вендела и не планирует подобный трансфер в ходе летнего трансферного окна.
При этом есть подтверждение того, что кандидатура бразильца была предложена посредниками или агентами. Однако это ни к чему не привело, хотя селекционеры «Ромы» действительно ищут исполнителя в центр поля.
Что касается интереса, который якобы проявляет «Ювентус» к Малкому, то здесь также нет никаких подтверждений. Руководители туринского гранда не обращались по этому поводу к сине-бело-голубым и не вели переговоров с представителями нападающего.
«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, сообщает The Athletic.
По информации источника, манкунианцы заплатят за 24-летнего англичанина до 60 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время Маунт пройдет медосмотр перед завершением трансфера.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет уйти из команды, ссылаясь на семейные обстоятельства.
«Краснодар» не готов отпускать Алонсо меньше чем за 8 миллионов евро, потраченных на покупку футболиста в 2022 году. Его контракт с «быками» действует еще два года.
В качестве возможной замены 30-летнему парагвайцу рассматривается защитник ПАОКа Сверрир Ингасон, который уже ранее выступал в РПЛ за «Ростов».
В сезоне-2022/23 Ингасон забил 3 мяча в 36 играх за ПАОК.
«Реал» закроет сделку по переходу суперзвезды «ПСЖ» с 1 по 7 июля, сообщает журналист Франсуа Галлардо. По информации источника, мать футболиста Файза Ламари прибудет в Мадрид, чтобы согласовать последние условия трансфера.
При этом издание Marca утверждает, что 30 июня пройдет решающая встреча Мбаппе с руководством «ПСЖ», на которой определится его будущее.
В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.
В составе парижан игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок и по два раза становился обладателем Суперкубка страны, а также Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
Форвард «Коринтианса» Педро Энрике продолжит карьеру в «Зените», сообщает пресс-служба питерского клуба.
17-летний бразильский нападающий присоединится к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Педро провел 12 матчей за «Коринтианс» в сезоне-2023, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Форвард Владислав Сарвели перешел из «Сочи» в «Локомотив».
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.
По неофициальным данным, «Локомотив» заплатит сочинцам за форварда 1 миллион евро.
Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».
Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру близок к назначению в «Аль-Наср», сообщает Goal.
По информации источника, 61-летний португалец принял предложение от саудовского клуба, за который выступает Криштиану Роналду. Ранее Каштру тренировал «Аль-Духаиль», «Шахтер», «Виторию Гимараэш», «Риу Аве» и «Пенафиэл».
В апреле 2023 года «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии. Сообщалось, что Роналду был недоволен работой французского специалиста. В концовке сезона «Аль-Наср» возглавлял хорват Динко Еличич.