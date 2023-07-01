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Трансферы

Сегодня, 08:30

«Зенит» подписал молодого таланта. Фирмино собрался в Саудовскую Аравию. Кокорин может оказаться в ОАЭ у Николича

Российский футболист Кокорин может оказаться в ОАЭ у Николича
Артем Белинин
Футболист Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
Футболист Жоау Канселу
Жоау Канселу.
Фото Global Look Press
Футболист Роберто Фирмино.
Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press
Футболист Самуэль Юмтити.
Самуэль Юмтити.
Фото Global Look Press
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Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Собослои в «Ливерпуле»

Фабрицио Романо сообщил, что красные оформили топ-трансфер — подписан Доминик Собослои. Инсайдер утверждает, что за 22-летнего венгерского полузащитника «Лейпциг» получит 70 миллионов евро. Личные условия согласованы, медобследование пройдено, Юрген Клопп уже ждет игрока.

В прошлом сезоне Собослои провел за «Лейпциг» 31 матч в бундеслиге, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Вингер считается одним из самых талантливых полузащитников поколения.

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Люка Эрнандес почти в «ПСЖ»

27-летний защитник «Баварии» практически завершил переход к парижанам — как сообщают французские издания, Эрнандес уже прошел медицинский осмотр. «ПСЖ» отдаст за Люку 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз отыграл за «Баварию» всего семь матчей из-за разрыва крестообразной связки.

Футболист Жоау Канселу
Жоау Канселу.
Фото Global Look Press

«Бавария» не выкупит Канселу

Покидает «Баварию» также правый защитник Жоау Канселу. 29-летний португалец был арендован у «Сити» в конце января 2023 года и быстро влился в основу — отыграл в 15 матчах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Однако с завершением аренды Канселу должен вернуться в Манчестер.

Не факт, что португалец там задержится — по слухам, у него ужасные отношения с Пепом Гвардиолой, и наверняка тот уже этим летом покинет команду. Сообщают, что на Канселу претендует «Барселона». Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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Шкриньяр — в «ПСЖ»

Милан Шкриньяр покинул «Интер» в статусе свободного агента. Сюрпризом это не стало — о том, что 28-летний защитник уйдет после завершения контракта стало известно еще зимой. Теперь он присоединится к «ПСЖ»,

В минувшем сезоне Шкриньяр провел за «Интер» 31 матч во всех турнирах.

Футболист Роберто Фирмино.
Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press

Фирмино близок к переезду в Саудовскую Аравию

Роберто Фирмино покинул «Ливерпуль» после восьми лет в клубе и, кажется, скоро отправится по очень популярному для европейских звезд направлению — в Саудовскую Аравию. Фабрицио Романо сообщает, что между бразильцем и «Аль-Ахли» есть устная договоренность о трехлетнем контракте.

В минувшем сезоне 31-летний форвард сыграл за «Ливерпуль» в 25 матчах АПЛ, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Коваленко — в «Зените»

«Зенит» подписал Александра Коваленко — 19-летнего полузащитника «Сочи». За южан футболист, кстати, так и не сыграл — всю взрослую карьеру он провел в «Крыльях Советов».

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В сезоне-2022/23 Коваленко отыграл за самарцев 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в 2,8 миллиона евро.

Эктов отправился в «Краснодар»

27-летний Александр Эктов стал одним из героев «Оренбурга» — 2022/23. В команде Лички футболист выступал преимущественно на позиции правого защитника — за 25 матчей в РПЛ забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 800 тысяч евро.

Кокорин поедет к Николичу?

Александр Кокорин все еще принадлежит «Фиорентине», но итальянский клуб этим летом намерен с ним расстаться. «РБ Спорт» сообщает, что один из вариантов — «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Руководит клубом Марко Николич, бывший тренер «Локомотива».

В минувшем сезоне 33-летний форвард стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», в 30 матчах за клуб оформив 13+6 по гол+пас.

Футболист Самуэль Юмтити.
Самуэль Юмтити.
Фото Global Look Press

Умтити — свободный агент

Большая зарплата почти не игравшего из-за травм в последние годы Самюэля Юмтити была большой проблемой для находящейся в финансовом кризисе «Барселоны». Минувший сезон француз провел в аренде в «Лечче», за который 29-летний защитник отыграл 25 матчей в серии А. Но возвращения в Каталонию не сдучится — сторонам удалось договориться о досрочном расторжении контракта. Transfermarkt оценивает чемпиона мира в 4 миллиона евро.

Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
ФК Сочи
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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