Дзюба перешел в «Локомотив», Глушаков близок к трансферу в «Нижний Новогород», «ПСЖ» ждет игрока «Реала»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Дзюба стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2022/2023. За москвичей нападающий будет выступать под седьмым номером.

Дзюба прокомментировал свой переход в социальных сетях: «Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!»

Дзюба стал свободным агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. За команду форвард провел 5 матчей и забил 1 мяч.

Смольников тоже перешел в «Локомотив»

Также «Локомотив» объявил о подписании контракта с 34-летним Игорем Смольников. Контракт с защитником подписан до конца сезона 2022/2023. Футболист будет выступать за «железнодорожников» под 8 номером.

Последним клубом Смольникова было московское «Торпедо», с которым защитник разорвал контракт в декабре 2022 года. В этом сезоне РПЛ защитник провел за «автозаводцев» 16 матчей, забил 1 мяч и отметился 1 результативной передачей.

Глушаков близок к заключению контракта с «Нижним Новгородом»

36-летний полузащитник Денис Глушаков в ближайшие дни перейдет в «Нижний Новогорд». Ранее футболист присоединился к команде на сборах, чтобы пройти просмотр. По инсайдерской информации, зарплата Глушакова в нижегородском клубе составит 1 миллион рублей в месяц.

В начале января полузащитник покинул подмосковные «Химки» и стал свободным агентом. В нынешнем сезоне РПЛ Глушаков провел 19 матчей, забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

«ПСЖ» хочет подписать Асенсио летом

По информации El Debate, «ПСЖ» предложит 27-летнему полузащитнику Марко Асенсио 15 миллионов в качестве бонуса за подписание контракта, если футболист перейдет в качестве свободного агента в июле 2023 года. Соглашение полузащитника с мадридским «Реалом» истекает в конце сезона 2022/2023. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения. В этом сезоне Асенсио забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач за «Реал» во всех турнирах.

Марко Асенсио. Фото AFP

Санкции могут помешать «Манчестер Сити» подписать Беллингема летом

По сообщению The Telegraph, «Манчестер Сити» хотел подписать 19-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. В футболисте «горожане» видят замену 31-летнему Кевину де Брюйне. Но обвинение «Манчестер Сити» в нарушениях финансовых правил может сорвать сделку. Угроза снятия очков и возможность исключения из Премьер-Лиги не дают «горожанам» спланировать летнюю трансферную кампанию.

В этом сезоне Беллингем забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

Дзаньоло переходит в «Галатасарай»

Итальянский талант после скандала в «Роме» продолжит карьеру в чемпионате Турции. Во время зимнего трансферного окна Николо шантажировал клуб, требуя отпустить его в «Милан». Сделка не состоялась, как и переход в «Борнмут», также интересовавшийся игроком. Теперь отношения Дзаньоло с «Ромой» испорчены — его вывели из команды и были готовы держать на скамейке до конца сезона. Но на выручку пришел «Галатасарай», который, по слухам, заплатит за 23-летнего игрока 15 миллионов евро плюс бонусы.