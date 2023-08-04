ПСВ отказался от Захаряна, ЦСКА покупает чилийского форварда, «Краснодар» ждет уругвайского защитника

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ПСВ не будет подписывать Захаряна

Нидерландский ПСВ отказался от идеи подписания хавбека «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.

В четверг днем издание рассказывало, что в ПСВ рассматривают 20-летнего игрока в качестве замены Хави Симонсу, который покинул клуб этим летом. Он был куплен «ПСЖ» и отправился в аренду в «РБ Лейпциг».

Журналист Рик Эльфринк отмечал, что ПСВ сделал «Динамо» предложение в 12 миллионов евро за Захаряна, а также был готов включить в сделку бонусы.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Захаряну со стороны французского «Страсбура», который сделал предложение в 10 миллионов евро плюс бонусы. Оно актуально до конца недели. По данным «СЭ», «Динамо» настаивает на 12 миллионах евро плюс еще три — бонусами.

Также москвичи вели переговоры с «Лацио», но итальянский клуб отказался от трансфера полузащитника из-за лимита на игроков не из ЕС.

Давила переходит в ЦСКА

Чилийский нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила близок к переходу в ЦСКА. Журналист Фернандо Эскивель сообщает, что игрок уже прошел медосмотр для трансфера и согласовал с армейцами контракт на 4 года.

Футболист сам выкупит свой контракт. Сделка осложнялась тем, что ЦСКА не мог гарантировать оплату трансфера из-за санкций. В итоге схема выплат была найдена. Армейцы отправят средства в Венесуэлу через одно агентство, откуда они будут доставлены в Чили, а затем — в Мексику.

Вероятно, трансфер будет оформлен, когда средства за Давилу поступят на счет «Леона».

25-летний нападающий в прошлом сезоне чемпионата Мексики забил 10 мячей и сделал 5 голевых передачи в 35 матчах. Он также может сыграть и на флангах атаки.

Виктор Давила (слева) и Иван Морено. Фото Global Look Press

«Краснодар» ждет Оласу из «Вальядолида»

«Краснодар» намерен усилить позицию флангового защитника — «быки» наверняка подпишут уругвайца Лукаса Оласу из испанского «Вальядолида», который выступает на позиции левого фулбека.

Журналист Роберто Антолин сообщает, что клубы согласовывают последние детали перехода. «Краснодар» обговаривает контракта игрока.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллионов евро. По информации El Desmarque, контракт 29-летнего уругвайца с «Краснодаром» будет рассчитан на два года.

Агентство, которое ведет дела защитника, подтвердило новость о вероятном переходе клиента в «Краснодар»: «Да, мы ведем переговоры с одним из российских клубов. Посмотрим в ближайшие часы, что из этого выйдет».

Оласа семь последних сезонов провел в Испании, выступая за «Вальядолид», «Эльче» и «Сельту».

Лукас Оласа. Фото Global Look Press

«ПСЖ» согласовал трансфер Дембеле

По данным RMC Sport, «ПСЖ» достиг окончательной договоренности с «Барселоной» о трансфере хавбека Усмана Дембеле. Трансфер должен быть оформлен в ближайшие дни.

Сегодня 26-летний француз прибудет в Париж, чтобы подписать контракт на 5 лет. Он и его агент получат 25 миллионов евро от «ПСЖ» в виде бонуса.

Еще 25 миллионов отступных достанутся «Барселоне», согласно условиям контракта и деталям о выкупе игрока, которые действовали до 1 августа. Контракт Дембеле с каталонским клубом истекал следующим летом и он не хотел его продлевать.

Издание As поделилось деталями общения француза с тренером «Барселоны» Хави и игроками перед уходом. На встрече с Хави Усман сказал: «Я хочу остаться здесь и брать трофеи, но в здоровой атмосфере». Игроку не нравится отношение к нему со стороны руководства клуба.

В беседе с партнерами Дембеле заявил, что не хочет играть за клуб, где есть люди, которые «постоянно бросаются в него дерьмом и ждут шанса отрубить ему голову». По словам француза, он предпочитает выступать там, где над ним не будут смеяться.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переход Дембеле в «ПСЖ» будет оформлен до конца этой недели.

Усман Дембеле. Фото Global Look Press

Рамуш переходит в «ПСЖ»

Французский суперклуб также готовит другой большой трансфер — форварда «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамуша.

Фабрицио Романо отмечает, что сделка будет закрыта «очень скоро». В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр перед трансфером.

При этом парижане хотят арендовать 22-летнего португальца. Журналист Педру Сепулведа сообщает, что «ПСЖ» предлагает «Бенфике» арендный контракт с обязательством выкупа форварда за 65 миллионов евро. Выплата в еще 15 миллионов будет включена в сделку в виде бонусов.

«ПСЖ» хочет оформить трансфер таким образом, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. В руководстве «Бенфики» хотели бы сразу продать нападающего и пока раздумывают над предложением парижан.

«Зенит» простился с Малкомом

«Зенит» в четверг официально объявил об уходе бразильского вингера Малкома. Игрок перешёл в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Клуб из Санкт-Петербурга ожидал, когда поступит первый платеж за трансфер 26-летнего игрока, после чего объявил о его переходе.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

«Могу вас заверить, что из всех клубов, в которых играл, «Зенит» — абсолютный топ, на первом месте. Только за него я провел более ста матчей, а это важная отметка для любого футболиста. Для меня петербургский клуб всегда будет иметь особое значение», — сказал Малком в интервью «СЭ».

За время в «Зените» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка России.