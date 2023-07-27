Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Закупка «Арсенала», распродажа «Челси», переезд Джуда Беллингема в «Реал» и другие сделки окна.

Главные трансферы летнего окна 2023

23 июля. «Аль-Хиляль» объявил о покупке Малкома у «Зенита» за 60 миллионов евро. Трансфер стал самой дорогой продажей в истории РПЛ и покупкой в истории Саудовской Аравии. 26-летний бразильский футболист с российским паспортом подписал контракт до конца сезона-2026/27 с годовой зарплатой 18 миллионов евро.

22 июля. Крайний нападающий Мусса Диаби перешел в «Астон Виллу» из «Байера» за рекордные для английского клуба 55 миллионов евро.

20 июля. «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере голкипера Андре Онаны из «Интера» за 52,5 миллиона евро. Соглашение с 27-летним камерунцем подписали до конца июня 2028-го с возможностью продления еще на один сезон.

18 июля. «Бавария» подписала защитника Ким Мин Джэ из «Наполи» за 50 миллионов евро. Контракт 26-летнего южнокорейца с мюнхенцами рассчитан до июня 2028-го. Зарплата футболиста составит около 10 миллионов евро в год.

15 июля. «Арсенал» объявил о подписании Деклана Райса из «Вест Хэма» за 116,6 миллиона евро. «Молотобойцы» заявили, что сделка стала рекордной для английского футбола. Соглашение опорного полузащитника с лондонцами рассчитано до конца июня 2028-го с опцией продления еще на один сезон.

7 июля. «ПСЖ» завершил переход опорного полузащитника Мануэля Угарте из «Спортинга» за 60 миллионов евро. Контракт с 22-летним уругвайцем подписали до лета 2028-го. Годовая зарплата футболиста составляет около 10 миллионов евро.

5 июля. «Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом. «Красные дьяволы» заплатили «Челси» за трансфер 24-летнего англичанина 64,2 миллиона евро. Контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2028-го с опцией продления еще на один сезон.

3 июля. «Ньюкасл» объявил на своем официальном сайте о подписании полузащитника Сандро Тонали из «Милана» за 64 миллиона евро. Контракт с 23-летним итальянцем подписан до лета 2028-го. Зарплата Тонали составляет около 7 миллионов евро в год.

2 июля. «Ливерпуль» объявил о покупке хавбека Доминика Собослаи у «Лейпцига» за 70 миллионов евро. Контракт 22-летнего венгра с английской командой подписан до 30 июня 2028 года.

1 июля. Нападающий Матеус Кунья стал игроком «Вулверхэмптона». 24-летний бразильский форвард перешел в английскую команду из «Атлетико» за 50 миллионов евро. Соглашение с «волками» рассчитано до лета 2027-го.

28 июня. «Тоттенхэм» завершил трансфер полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера» за 46,3 миллиона евро. 26-летний англичанин подписал контракт со «шпорами» до конца июня 2028-го. По новому соглашению хавбек получает примерно 9 миллионов фунтов стерлингов в год.

28 июня. Атакующий полузащитник Кай Хаверц перешел в «Арсенал» из «Челси» за 75 миллионов евро. 24-летний немец будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год по контракту до конца июня 2028-го.

23 июня. Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш перешел в «Аль-Хиляль» за 55 миллионов евро. Контракт 26-летнего португальца с клубом из Саудовской Аравии подписан до лета 2026-го. По словам футболиста, он выбрал «Аль-Хиляль», потому что хотел дать своей семье жизнь, которую всегда хотел подарить.

20 июня. Нападающий Кристофер Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» за 60 миллионов евро. Контракт 25-летнего француза с лондонцами рассчитан до конца июня 2029-го.

7 июня. «Реал» подписал Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Еще 30 процентов немецкий клуб может получить в виде бонусов. 20-летний англичанин подписал контракт с мадридцами до 2029 года. Зарплата хавбека в «Реале» составляет от 10 до 12 миллионов евро.