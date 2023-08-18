Зайнутдинов попрощался с ЦСКА, «Локо» продаст форварда в «Марсель», «Рома» подписала двух игроков «ПСЖ»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Зайнутдинов переходит в «Бешикташ»

ЦСКА и «Бешикташ» договорились о трансфере полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Эту информацию подтвердил Кирилл Брейдо — директор по коммуникациям российского клуба.

«Как верно пишут в СМИ, ЦСКА и «Бешикташ» достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Клуб пошел навстречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул.

Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса. При выполнении всех оговоренных клубами условий трансферный контракт вступит в силу. Разумеется, мы об этом дополнительно сообщим", — написал он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заработает на трансфере Зайнтудинова 5 миллионов евро. Еще 15% клуб получит от суммы последующей продажи игрока.

«Локо» продаст Изидора за 7 миллионов евро

«Марсель» близок к подписанию нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. «Чемпионат» сообщает, что сделка может быть закрыта в ближайшие дни, а сумма компенсации составит 7 миллионов евро.

Ранее издание L'Еquipe отмечало, что французский клуб уже согласовал с нападающим условия личного контракта и ведет переговоры с москвичами о сумме компенсации.

Изидор выступает за «Локомотив» с зимы 2022 года после трансфера из «Монако» за 3 миллиона евро.

Яссин Буну. Фото Global Look Press

Буну перешел в «Аль-Хиляль»

Вратарь «Севильи» Яссин Буну оформил переход в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии. Клуб из Саудовской Аравии заплатит «Севилье» за Буну 21 миллион евро с учетом бонусов. Марокканец подпишет с новым клубом контракт на 3 года.

По данным издания Relevo, вратарь вылетел в Саудовскую Аравию сразу после матча за Суперкубок Европы против «Манчестер Сити», в котором «Севилья» после ничьей 1:1 в основное время уступила сопернику в серии пенальти (4:5).

«Интер» ведет переговоры о трансфере Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может перейти в «Интер». Журналист Флориан Платтенберг сообщает, что итальянский клуб достиг договоренности с французом о трансфере.

«Интер» предложил «Баварии» 30 миллионов евро с учетом бонусов и ждет ответа от мюнхенцев. Сам игрок заинтересован в трансфере.

Ранее Павар был интересен «Манчестер Юнайтед», но сделка сорвалась. Трансфер защитника Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» сорвался, из-за чего манкунианцы не смогли подписать еще одного игрока того же амплуа.

Напомним, после завершения сезона-2022/23 Павар сообщил «Баварии» о желании покинуть клуб. Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2024 года.

Леандро Паредес. Фото Global Look Press

Паредес и Саншеш перешли из «ПСЖ» в «Рому»

Полузащитник Леандро Паредес перешел в «Рому» из «ПСЖ». 29-летний аргентинец подписал с римлянами двухлетний контракт. Как сообщалось в СМИ, «Рома» заплатит «ПСЖ» трансфер Паредеса 4,5 миллиона евро.

Паредес уже выступал в составе «Ромы» с 2014 по 2017 год, после чего перешел в «Зенит» за 23 миллиона евро. В 2019-м году хавбек покинул клуб РПЛ и перешел в «ПСЖ» за отступные в 47 миллионов евро.

Другой игрок французского клуба Ренату Саншеш также отправился в «Рому» на правах аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа за 15 миллионов евро.

Пункт о трансфере будет активирован в случае, если 26-летний полузащитник проведет определенное количество матчей за «Рому» в новом сезоне.