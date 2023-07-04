18-летний хавбек «Фенербахче» Гюлер согласился перейти в «Реал»

«Реал» всерьез намерен подписать полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридцы сделали улучшенное предложение в размере 20 миллионов евро. В него входит бонусы, надбавки и налоговые выплаты.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Фенербахче» о подписании 18-летнего турка.

Как сообщил Yeni Acik, сам футболист отклонил предложение каталонцев и хочет перейти в «Реал».

В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Соглашение Гюлера с «Фенербахче» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.