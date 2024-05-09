Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России. Он не испортит рисунок игры любой команды»

Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Во вторник, 7 мая, агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в московском клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав — просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим — скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем — финансов таких нет, к сожалению. Он — лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.