Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:13

Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России. Он не испортит рисунок игры любой команды»

Telegram Дзен

Главный тренер киргизского «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Во вторник, 7 мая, агент 35-летнего футболиста Леонид Гольдман заявил, что в московском клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артем долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав — просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим — скорее всего, Артем уже принял для себя решение, пока о нем просто не говорит.

 
Артем Дзюба. Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!

Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем финансов таких нет, к сожалению. Он лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Биография Евгения Плющенко: карьера и жизнь двукратного олимпийского чемпиона и тренера
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Ивичу предложили 2 млн евро, Слишковичем восхищаются легенды «Зенита», а клуб готов купить 19-летнего чилийца. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Краснодаром»
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Локомотивом» и досрочный разрыв?
Теперь у Дзюбы виноват Галактионов. Как же все предсказуемо. Артем, пора тренировать!
Экс-президент «Локомотива» Наумов отреагировал на ситуацию с контрактом Дзюбы
Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артема футбол, а не продление контракта и деньги»
Радимов: «Мой совет Галактионову — больше не включать Дзюбу в заявку «Локомотива»
Губерниев обратился к Дзюбе: «Артем, надо прибавлять! Я в тебя верю!»
Ташуев о Дзюбе: «Он был как звездочка на елке, но сегодня ситуация другая»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чернов: «Можно сказать, у «Ростова» сейчас уже идет подготовка к следующему сезону»