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Турция

Сегодня, 20:50

Агент Соу заявил, что игрок находился далеко от эпицентра землетрясений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что нападающий «Анкарагюджю» Али Соу не пострадал из-за землетрясений.

«Али не пострадал, он находится далеко от эпицентра землетрясений, у него все нормально», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 20 матчей в составе «Анкарагюджю», в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-ali-ne-postradal-on-daleko-ot-e-pitsentra-zemletryasenij/
Футбол
ФК Ростов
Али Соу
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