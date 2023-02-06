Тренера «Хатайспора» и его семью достали живыми из-под завалов в Турции

Тренера «Хатайспора» Мурата Беля и его семью достали живыми из-под завалов после землетрясения в Турции, сообщает Milliyet.

Состояние специалиста и членов его семьи оценивается, как хорошее.

Утром в Турции началось мощное землетрясение (магнитуда 7,8 балла из 10 возможных), которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Днем природный катаклизм повторился. Из-за землетрясений во многих городах произошло сильное обрушение зданий.

Власти уже объявили, что в стране в связи с катастрофой приостановлены все спортивные мероприятия.