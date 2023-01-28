«Антальяспор» Кудряшова вырвал победу у «Умраниеспора»

«Антальяспор» вырвал победу у «Умраниеспора» в матче 21-го тура чемпионата Турции со счетом 3:2.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов пропускал эту встречу из-за травмы.

«Антальяспор» набрал 21 очко и поднялся на 13-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги.