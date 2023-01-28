Источник: Кудряшов в ближайшее время перенесет операцию

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Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов покинул расположение клуба и в ближайшее время перенесет операцию, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, 35-летний футболист уже продолжительное время беспокоит травма. Из-за нее он в двух январских матчах за команду сыграл в сумме семь минут и в одной встрече остался на скамейке запасных. Сейчас защитник находит в Москве. В ближайшее время он должен перенести операцию.
В текущем сезоне Кудряшов провел за «Антальяспор» 12 матчей в чемпионате Турции и две игры в Кубке страны. Он выступает за команду с января 2020 года, контракт — до лета 2023 года.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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