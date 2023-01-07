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Турция

Сегодня, 21:41

«Бешикташ» может досрочно вернуть Алли в «Эвертон» из аренды

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бешикташ» рассматривает возможность досрочного прекращения аренды полузащитника «Эвертона» Деле Алли, сообщает BBC.

В конце августа «Бешикташ» взял Алли в аренду на сезон-2022/23. Турецкий клуб согласился заплатить «Эвертону» 1,85 миллиона фунтов стерлингов в качестве гарантированной суммы.

В настоящий момент «Бешикташ» должен «Эвертону» еще 1,14 миллиона.

Однако мерсисайдский клуб не хочет принимать 26-летнего футболиста обратно и не собирается разрывать арендную договоренность.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Алли принял участие в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Деле Алли
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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