«Бешикташ» приступил к переговорам о переходе Окслейд-Чемберлена

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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу «Бешикташ». Стороны ведут переговоры о переходе игрока.
Сообщалось, что футболист проходит медицинское обследование для стамбульского клуба.
Ожидается, что он подпишет контракт с турецким клубом уже сегодня.
29-летний англичанин с 1 июля находится в статусе свободного агента.
В составе «Ливерпуля» он всего провел 146 матчей, забил 18 мячей и отдал 15 результативных передач. Он также выступал за «Арсенал» и «Саутгемптон».
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