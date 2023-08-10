«Фенербахче» предложил «Манчестер Юнайтед» 15 миллионов евро за Фреда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред может перейти в «Фенербахче», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб сделал предложение о трансфере 30-летнего игрока за 15 миллионов евро. В эту сумму включены бонусные выплаты. «Фенербахче» продолжает переговоры с «МЮ» и самим бразильцем.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» пока не договорился с «красными дьяволами» по Фреду.

Фред выступает за «МЮ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 56 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.