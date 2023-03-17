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Турция

Сегодня, 13:59

«Бешикташ» решил не подписывать Деле Алли на постоянной основе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бешикташ» решил не использовать опцию выкупа полузащитника Деле Алли в конце сезона, сообщает The Athletic.

По данным источника, турецкий клуб мог бы купить 26-летнего игрока за 9 миллионов евро по истечении срока аренды из «Эвертона». Однако «Бешикташ» решил этого не делать, к тому же этот пункт является необязательным.

Ранее сообщалось, что Алли больше не сыграет за клуб из-за конфликта с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

«Бешикташ» арендовал полузащитника летом прошлого года. С того момента он сыграл 13 матчей в чемпионате Турции, отметившись 2 забитыми мячами.

Источник: The Athletic
Деле Алли
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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