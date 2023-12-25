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Турция

Сегодня, 01:22

Джеко: «Икарди ударился о штангу, а «Галатасарай» кричит про пенальти. Стыдно»

Сергей Разин
корреспондент
Эдин Джеко.
Фото AFP
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Форвард «Фенербахче» Эдин Джеко отреагировал на синяк под глазом форварда «Галатасарая» Мауро Икарди после матча 18-го тура чемпионата Турции.

«Икарди ударился головой о штангу, а они выложили фото и кричат о пенальти... Это типично для них. Стыдно», — написал Джеко в соцсетях.

«Галатасарай» выложил фотографию Икарди, у которого синяк под глазом, а также написали, что «ВАР и 26 камер ничего не видят, и нам стыдно за них».

После этого матча «Галатасарай» и «Фенербахче» имеют по 44 очка и занимают второе и первое места в турнирной таблице.

Мауро Икарди
Эдин Джеко
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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«Галатасарай» выложил фотографию Икарди с синяком под глазом: «ВАР и 26 камер ничего не видят»