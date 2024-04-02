«Фенербахче» отложил вопрос возможного снятия с чемпионата Турции

Президент «Фенербахче» Али Коч объявил, что клуб отложил рассмотрение вопроса о возможном снятии с чемпионата Турции.

«Мы отложили обсуждение вопроса о выходе из лиги до генеральной ассамблеи, которая состоится через 3 месяца», — цитирует Коча Milliyet.

17 марта фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» (2:3) после матча 30-го тура чемпионата Турции. Болельщики выбежали на поле и начали драку с футболистами.

19 марта пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что клуб рассмотрит вопрос возможного снятия с чемпионата Турции из-за недовольства инцидентом.

25 марта в СМИ появилась информация, что клуб из Стамбула рассматривает варианты с переходом в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции или Италии.