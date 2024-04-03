«Трабзонспор» проведет шесть матчей без зрителей после нападения фанатов

Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет Турции наказал «Трабзонспор» за то, что болельщики напали на игроков «Фенербахче» (3:2) после матча чемпионата страны, передает телеканал TRT Haber. Шесть встреч команда проведет без болельщиков.

По окончании встречи фанаты выбежали на поле и начали драку с игроками команды-соперника. После попыток судей их разнять футболисты «Фенербахче» побежали в сторону раздевалок, в то время как в них летели бутылки и другие предметы.

Это не первый инцидент с дракой на поле после матча в чемпионате Турции. В декабре президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил арбитра после игры с «Ризеспором» в рамках 15-го тура (1:1), которая прошла в Анкаре. Позже его пожизненно отстранили от футбола.