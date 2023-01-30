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Сегодня, 16:48

«Истанбул Башакшехир» подписал игрока «Маккаби», чей трансфер в «Динамо» сорвался

Иван Шитик
Корреспондент
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Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» приобрел у «Маккаби» из Нетании полузащитника Эдена Карцева, сообщает Transfermarkt.

Сумма трансфера 22-летнего хавбека оценивается в 2 миллиона евро.

Минувшим летом футболиста сборной Израиля хотело приобрести московское «Динамо», однако трансфер сорвался из-за невозможности своевременно завершить перевод средств за переход.

В летнее трансферное окно Карцев уже перешел в «Динамо», однако вскоре сделка была аннулирована — бело-голубые не смогли совершить платеж и израильский клуб вернул футболиста.

ФК Истанбул Башакшехир
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
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