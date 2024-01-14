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Сегодня, 18:45

Избитый после матча в Турции футбольный судья вернулся к работе

Алина Савинова
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Избитый после матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» футбольный арбитр Халил Умут Мелер вернулся к своей деятельности, сообщила газета Fanatik.

Судья обслуживал игру 20-го тура турецкой суперлиги «Истанбулспор» — «Коньяспор». Мелер не работал на матчах в течение 34 дней после инцидента в Анкаре.

Отмечается, что турецкий арбитр пользовался большим интересом перед началом матча 20-й недели турецкого чемпионата.

«Мелер обнимался и пожимал руки игрокам обеих команд. Арбитр ФИФА не отказал трибунам в просьбе сфотографироваться с ним. Президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сарыалиоглу преподнес Мелеру цветы перед игрой», — пишет газета.

Мелер был избит экс-президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей по окончании матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1), который прошел 11 декабря. Причиной действий функционера стало недовольство работой арбитра. Позже он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю». 15 декабря Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала Коджа.

Источник: https://www.fanatik.com.tr/futbol/galeri-halil-umut-meler-geri-dondu-istanbulspor-konyaspor-macinda-2536257
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