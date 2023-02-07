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Турция

Сегодня, 02:26

Монтелла: «Игроки «Адана Демирспор» беспокоятся о своих семьях»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла рассказал о землетрясениях в Турции.

«Мы находимся в Стамбуле с воскресенья, матч с «Юмраниеспором» был отменен. Я знаю, что сильное землетрясение ощущалось в Адане. Многие из моих игроков беспокоятся о своих семьях. Люди были на улице, отель, в котором я жил в Адане, также был эвакуирован. Есть постоянные подземные толчки, мы все беспокоимся», — приводит слова Монтеллы cumhuriyet.

Серия землетрясений магнитудой до 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. По последним данным, погибло 2316 человек, ранены 13 293 человека.

Винченцо Монтелла
ФК Адана Демирспор
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