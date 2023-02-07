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Турция

Сегодня, 02:43

У тренера «Сивасспора» из-за землетрясения погибло 15 родственников

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай сообщил, что из-за землетрясений в Турции его помощник Айхан Тенбелоглу потерял 15 родственников.

«Это очень печальное событие. Мы в Сивасе, но мы также очень потрясены. Как только я встал утром, то позвонил моему бывшему помощнику Ченгизу Ходже, который сейчас работает в «Хатайспоре». Я позвонил и узнал о ситуации там. 15 членов семьи моего помощника Айхана скончались», — приводит слова Чалымбая Cumhuriyet.

Серия землетрясений магнитудой до 7,7 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. По последним данным, погибло 2316 человек, ранены 13 293 человека.

ФК Сивасспор
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