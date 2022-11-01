Новый главный тренер «Бешикташа» выразил недовольство игрой Деле Алли

Сегодня, 19:10
Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш выразил недовольство выступлениями полузащитника Деле Алли.
«Сначала я не мог повлиять на игроков, теперь я могу легко достучаться до них, но мы пока не нашли общий язык с Деле Алли. Давайте не будем обсуждать его как футболиста. Скажу только, что ожидаю от него большей эффективности», — приводит слова специалиста Daily Mail.
Алли перешел из «Эвертона» в «Бешикташ» минувшим летом на правах аренды. В текущем сезоне турецкой суперлиги 26-летний хавбек сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
Шенол Гюнеш 28 октября стал главным тренером «Бешикташа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования