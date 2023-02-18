Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу найден мертвым под завалами в Турции, сообщает местное издание NTV со ссылкой на агента игрока Мурата Узунмехмета.

«Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался», — написал Узунмехмет в Twitter.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций, где был признан лучшим игроком турнира.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привело к гибели более 42 тысяч человек.