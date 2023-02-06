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Турция

Сегодня, 22:51

Представитель Оздоева рассказал, что клуб из Саудовской Аравии предлагал футболисту серьезные деньги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, почему его клиент отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

«Почему Оздоев отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии? У Оздоева трое детей. Он летал смотреть город, стадион. Это был не Эр-Рияд. Оказалось, что в этом городе нет интернациональной школы. А хотелось, чтобы дети и супруга были рядом. В общем, не самые комфортные условия для семьи. Предлагали больше, чем в «Зените». Я даже удивился. Там серьезные деньги давали, не каждый бы смог отказаться. Я вообще ему тогда говорил, что ради таких денег можно и потерпеть. Как говорится, куй железо, пока горячо. Но Магомед уверенно принял решение — отдал приоритет семье. Да и чемпионат в Турции сильнее. А в Саудовскую Аравию он может поехать лет в 35. Он режимный человек, тренируется усердно. Так что, до 38 лет может спокойно играть», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

30-летний россиянин выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-klub-iz-saudovskoj-aravii-predlagal-zarplatu-bol-she-chem-v-zenite-magomed-letal-smotret-stadion/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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