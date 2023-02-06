0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 19:40

Представитель Оздоева заявил, что игрок не пострадал от землетрясения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, что 30-летний полузащитник не пострадал во время землетрясений в Турции.

«Я недавно разговаривал с Магомедом. Стамбул не затронуло землетрясение. Эпицентр был на юго-востоке Турции. Пока с Магомедом все нормально. Он здоров. Все соревнования приостановили, раз в стране произошла такая трагедия», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-s-magomedom-vse-normal-no-zemletryasenie-ne-zatronulo-stambul/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Текке рассказал, что от одного из членов его тренерского штаба нет новостей после землетрясения