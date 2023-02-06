Представитель Оздоева заявил, что игрок не пострадал от землетрясения

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал, что 30-летний полузащитник не пострадал во время землетрясений в Турции.

«Я недавно разговаривал с Магомедом. Стамбул не затронуло землетрясение. Эпицентр был на юго-востоке Турции. Пока с Магомедом все нормально. Он здоров. Все соревнования приостановили, раз в стране произошла такая трагедия», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.