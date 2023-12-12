Президент «Анкарагюджю» подал в отставку после нападения на арбитра

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа покинул занимаемый пост из-за избиения арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1).

«Я хотел бы объявить, что подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю», чтобы предотвратить нанесение дальнейшего вреда клубу, болельщикам, сообществу, в котором я нахожусь, и моей семье», — приводит слова Коджи сайт клуба.

Также президент «Анкарагюджю» принес извинения турецкому судейскому сообществу, спортивной общественности и турецкому народу.

«Какой бы великой несправедливостью это ни было, ничто не может объяснить насилие, которое я совершил, но которого я не желал», — сказал Коджа.

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Экс-президенту «Анкарагюджю» теперь грозит пожизненное отстранение от футбола. Ранее Коджа заявил, что не принимает никаких обвинений, выдвинутых против него. А также отметил, что инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения.