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Турция

Сегодня, 12:18

Президент «Анкарагюджю» прокомментировал нападение на рефери после матча в Турции

Виктория Кравченко
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Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который ударил арбитра в матче турецкой суперлиги с «Ризеспором» (1:1), прокомментировал свое поведение. Ранее сообщалось, что функционера арестовали.

«Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно все высказать судье и плюнуть ему в лицо. Но я ударил его по лицу. Мой удар не приведет к перелому. После удара рефери еще простоял около 10 секунд, а потом резко упал. Меня увели, у меня обострилось заболевание сердца. Я не знаю ни о каких событиях, кроме этого. Это все, что я могу сказать», — цитирует Коджи TRT Haber.

Проведение футбольных матчей во всех лигах Турции приостановлено на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее в Турции рассказали, что избившему арбитра президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола.

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