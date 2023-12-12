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Президент Турции Эрдоган прокомментировал избиение судьи матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом клуба «Анкарагюджю» после матча 15-го тура чемпионата страны против «Ризеспора» (1:1).

«Я осуждаю нападение на рефери Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор» и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал Эрдоган в соцсетях.

Президент &laquo;Анкарагюджю&raquo; наносит удар арбитру Мелеру. Президент «Анкарагюджю» ударил арбитра после матча чемпионата Турции с «Ризеспором»

После финального свистка президент «Анкарагюджю» ударил арбитра в лицо, в результате чего Мелер упал на газон и его начали избивать ногами.

В чемпионате Турции-2023/24 «Анкарагюджю» после 15 туров занимает 11-е место, набрав 18 очков, «Ризеспор» — на 8-й позиции с 22 очками.

Реджеп Тайип Эрдоган
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Президент «Анкарагюджю» ударил арбитра после матча чемпионата Турции с «Ризеспором»