Шиманьски прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прибыл в Стамбул для подписания контракта с «Фенербахче», сообщает Hurriyet.

По данным источника, турецкий клуб заплатит московскому клубу 8-9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за «Фейеноорд». Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний игрок не вернется в нидерландский клуб, поскольку больше не хочет уходить в аренду.

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.