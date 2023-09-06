Шох считает, что Зайнутдинов станет одним из лидеров «Бешикташа»

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташе».

— Как в Казахстане восприняли переход Зайнутдинова в «Бешикташ»?

— Бахтиер — мой земляк, мы из одного города и из одной футбольной школы — джамбульской. С его первым детским тренером я в свое время вместе играл в футбол. Конечно, когда появились первые новости о его возможном переходе, я с футболистом общался и сказал ему, что «Бешикташ» — топ-клуб, который постоянно играет в еврокубках. ЦСКА, к сожалению, сейчас этого лишен. Первый матч в Турции получился у него отличным, он забил победный решающий гол. Я верю, что Зайнутдинов закрепится в «Бешикташе» и станет там одним из лидеров. Баха — очень талантливый парень, невероятно профессиональный и трудолюбивый.

— Алип правильно поступил, оставшись в «Зените»?

— Учитывая то, что Нуралы сейчас имеет постоянную игровую практику в «Зените», думаю, он не жалеет о своем решении. Играть в таком топ-клубе дорогого стоит. Считаю, он поступил правильно.

— Можете назвать казахстанских игроков, которые могли бы заинтересовать клубы РПЛ?

— Я бы смотрел в первую очередь в сторону молодых футболистов. Хорошо проявляют себя на уровне национальной сборной Самородов, Кенесов, Астанов. Есть еще целый ряд игроков, которые могут вырасти в хороших мастеров. В том числе много талантливых футболистов 16-18 лет, которые уже стучатся в основные составы своих клубов, — сказал Шох «СЭ».

25-летний полузащитник перешел в «Бешикташ» из ЦСКА в летнее трансферное окно. Он играл за армейцев с 2020 года.

Зайнутдинов отметился голом уже в дебютном матче за турецкий клуб в квалификации Лиги конференций.