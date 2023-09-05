Нападающий «Галатасарая» Икарди купил самый дорогой автомобиль в мире за 26 миллионов евро

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди приобрел самый дорогой автомобиль в мире, сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 30-летний аргентинец стал владельцем машины Rolls Royce Boat Tail стоимостью 26 миллионов евро. Автомобиль, который купил Икарди, выпущен лишь в трех экземплярах, один из них принадлежит неназванному бизнесмену, разбогатевшему на добыче жемчуга, а второй — звездной паре музыкантов Jay-Z и Beyonce.

Машина укомплектована 6,5-литровым атмосферным двигателем V-12, а в салоне есть кухня и портативный холодильник для шампанского.

В сезоне-2022/23 Мауро Икарди выступал за «Галатасарай» на правах аренды из «ПСЖ», в июле 2023 года турецкий клуб выкупил форварда у парижан. Форвард забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за клуб.

Помимо «Галатасарая» и «ПСЖ», Икарди выступал за «Сампдорию» и «Интер», а также в начале карьеры занимался в академии «Барселоны».