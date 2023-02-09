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Сегодня, 00:08

Трансферное окно в Турции продлено из-за землетрясений

Евгений Козинов
Корреспондент
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ФИФА объявила, что зимнее трансферное окно в Турции будет открыто до 18 февраля в связи с землетрясением.

«В свете исключительной ситуации, вызванной стихийным бедствием в Турции, бюро совета ФИФА приняло решение продлить период регистрации Турецкой футбольной ассоциации (TFF) до 18 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее были отменены матчи чемпионата Турции. Возобновление игр отложили до 17 февраля.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. Позже случились еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 4,4 балла.

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