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Турция

Сегодня, 18:36

Тренер турецкого «Искендерунспора» умер из-за полученных во время землетрясения травм

Мария Гусева
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Тренер турецкого клуба «Искендерунспор» Ибрагим Халил Олмез скончался из-за травм, полученных во время землетрясения.

«Искендерунспор» выступает в третьем по силе турецком дивизионе.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего тренера Ибрагима Халила Олмеза, которого вытащили из-под обломков и доставили в отделение интенсивной терапии после землетрясения. Выражаем соболезнования его семье и близким», — приводит ТАСС текст заявления «Искендерунспора».

Землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции и стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. В Турции отменены все спортивные национальные мероприятия.

Источник: ТАСС
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