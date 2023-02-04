Турецких судей возглавила женщина

Председателем судейского комитета Турецкой футбольной федерации назначена 63-летняя Лале Орта.

В прошлом она играла в футбол за «Достлук Спор» и работала тренером.

С 1990 года Орта занималась судейством, стала одной из первых женщин, включенных в лист ФИФА, а также вошла в элитную группу рефери УЕФА.